В США прокомментировали решение суда ООН о блокировке активов Ирана

ВАШИНГТОН, 31 марта. /ТАСС/. Вашингтон разочарован решением Международного суда ООН, который признал незаконной заморозку Соединенными Штатами некоторых активов Ирана и постановил выплатить компенсацию, американские власти полагают, что это не скажется на законах страны. Об этом говорится в распространенном в четверг письменном заявлении первого заместителя руководителя пресс-службы Госдепартамента Веданта Патела.

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В четверг Международный суд ООН признал, что США нарушили международное право при заморозке некоторых активов Ирана, и постановил выплатить исламской республике компенсацию. Это решение огласил на слушаниях вице-председатель суда Кирилл Геворгян. Он пояснил, что, по мнению судей, США нарушили свои обязательства по нескольким пунктам договора с иранской стороной от 1955 года "О дружбе, экономических отношениях и консульских правах".

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"Мы разочарованы тем, что суд признал противоречащим соглашению передачу активов других иранских ведомств и учреждений гражданам США, пострадавшим от поддерживаемого Ираном терроризма", - заявил Пател. Он констатировал, что "американские суды передавали пострадавшим активы в соответствии с законами США".

"Из постановления суда ясно следует, что оно не скажется на законах США, которые в свете прекращения действия договора позволяют американцам, пострадавшим от терроризма, добиваться в дальнейшем в американских судах компенсации от Ирана или других стран - спонсоров терроризма", - подчеркнул представитель Госдепартамента.

Пател полагает, что Международный суд ООН по большей части отверг претензии Ирана. Представитель Госдепартамента расценил это как "победу для США".

Постановление суда

Как заявил Геворгян, по мнению Международного суда ООН, США "обязаны выплатить компенсацию Ирану в течение 24 месяцев с момента оглашения решения". Компенсация распространяется на активы нескольких иранских компаний, но не на замороженные средства Центрального банка Ирана в размере более $1,5 млрд. В отношении этого вопроса суд постановил, что не обладает необходимой юрисдикцией.

Верховный суд США 20 апреля 2016 года, отклонив апелляцию Ирана, подтвердил решение американского суда низшей инстанции по выплатам компенсаций на сумму $2 млрд родственникам американских морских пехотинцев, погибших при взрыве казарм США в Бейруте в 1983 году. По мнению американской стороны, теракт совершили боевики ливанского шиитского движения "Хезболлах" при активной поддержке иранских должностных лиц. Поэтому выплату компенсаций было предложено производить за счет активов иранского ЦБ, хранящихся в банке Citibank, и других иранских компаний, работающих в США. С того момента средства были заморожены.