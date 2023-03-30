Додик поблагодарил Блинкена за сравнение с Путиным

Президент Республики Сербской (РС, энтитет Боснии и Герцеговины, БиГ) Милорад Додик поблагодарил госсекретаря США Энтони Блинкена за лестное сравнение с президентом России Владимиром Путиным. Об этом лидер боснийских сербов в четверг заявил журналистам.
"Мне приятно, что этот [госсекретарь США Энтони] Блинкен слышал обо мне и меня комментирует. Мне приятно, что я у него в повестке, а особенно мне приятно, что он считает меня настолько важным, что меня можно сравнить с [президентом России Владимиром] Путиным, который, несомненно, является лидером одной из самых больших стран в мире", - заявил Додик.
Лидер Республики Сербской подчеркнул, что Путин является законным президентом России, как Блинкен является законным госсекретарем, поэтому совершенно неважно, "что Блинкен думает о Путине".
"То, что они о ему [Путину] приписывают, так и американцам всякое приписывают, что ж тут поделаешь", - отметил Додик.
Ранее госсекретарь США Энтони Блинкен прокомментировал ситуацию в Боснии и Герцеговине, а также охарактеризовал президента Республики Сербской Милорада Додика как человека, "идущего авторитарным путем [президента России Владимира] Путина".