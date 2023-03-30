Додик поблагодарил Блинкена за сравнение с Путиным

"Мне приятно, что этот [госсекретарь США Энтони] Блинкен слышал обо мне и меня комментирует. Мне приятно, что я у него в повестке, а особенно мне приятно, что он считает меня настолько важным, что меня можно сравнить с [президентом России Владимиром] Путиным, который, несомненно, является лидером одной из самых больших стран в мире", - заявил Додик.