Зеленского призвали разметить на Украине ядерное оружие США

На сайте украинского президента появилась петиция с призывом сделать Украину государством с ядерным вооружением. Об этом пишет РИА Новости.

Также автор инициативы предлагает разместить на территории страны ядерное оружие США. При этом автор не привел никаких обоснований своему предложению.

Теперь, по правилам платформы, чтобы петицию рассмотрел президент страны, она должна набрать минимум 25 тысяч подписей.