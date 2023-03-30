Зеленского призвали разметить на Украине ядерное оружие США

На сайте украинского президента появилась петиция с призывом сделать Украину государством с ядерным вооружением. Об этом пишет РИА Новости.
Также автор инициативы предлагает разместить на территории страны ядерное оружие США. При этом автор не привел никаких обоснований своему предложению.
Теперь, по правилам платформы, чтобы петицию рассмотрел президент страны, она должна набрать минимум 25 тысяч подписей.
Ранее на сайте появилась петиция, которая предлагает властям запретить в стране видеосервис TikTok. Автор инициативы считает, что соцсеть распространяет «много пропаганды», из-за чего ее необходимо закрыть хотя бы на время проведения военных действий на Украине.