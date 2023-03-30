В Латвии вернули на место памятник легионерам СС

В латвийском городе Бауска вернули на место памятник латышским легионерам «Ваффен СС», который ранее был повален на землю неизвестными. Об этом сообщает Telegram-канал издания Baltnews.

Отмечается, что памятник вернули на место члены Бауского отделения праворадикального Национального объединения.

В ночь на 27 марта памятник был повален на землю. По версии правоохранителей, это могла сделать как группа лиц, так и один человек при помощи лебедки.