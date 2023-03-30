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Министр Кулеба призвал не рассматривать в контрнаступление Киева решающий момент конфликта

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба призвал не рассматривать готовящееся контрнаступление Киева как решающий момент конфликта. Об этом он сказал в интервью Financial Times.

Кулеба высказался о восприятии контрнаступления Киева на Западе
© Газета.Ru

«Мы должны всеми средствами противостоять восприятию контрнаступления как решающего сражения войны», — сказал дипломат.

Глава МИД выразил опасение относительно того, что если контрнаступление не позволит Украине вернуть все потерянные территории, на Западе усилятся позиции тех сил, которые толкают Киев к компромиссу с Москвой.

По словам Кулебы, сторонники компромиссной позиции есть в Вашингтоне, в Берлине, в Париже, в Лондоне, и попытаются создать что-то в духе «Минска-3».

29 марта министр обороны Украины Алексей Резников, говоря о грядущем контрнаступлении украинской армии, заявил, что оно будет вестись по нескольким направлениям.

В настоящее время на Украине продолжается специальная операция Вооруженных сил РФ. О ее начале 24 февраля 2022 года объявил президент России Владимир Путин. По его словам, цель военных действий заключается в демилитаризации соседней страны и денацификации ее властей.

Решение о проведении операции стало причиной новых санкций против России со стороны США и их союзников.

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