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39 минут назад

Фон дер Ляйен оценила визит Си Цзиньпина в РФ

Елена Прошина

Поездка китайского лидера Си Цзиньпина в Россию показала «напористость» Пекина по укреплению своих международных позиций, заявила глава Еврокомиссии Урсула Фон дер Ляйен. Об этом пишет РИА Новости.

Фон дер Ляйен оценила визит Си Цзиньпина в РФ
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Она назвала этот визит возвращением Китая на мировую арену, чем обеспокоен Запад. По ее словам. В последнее время Пекин заметно закрепил свою общую стратегическую позицию, которая сейчас сопровождается все более напористыми действиями.

«На прошлой неделе в Москве во время визита президента Си прозвучало яркое напоминание об этом», - добавила она.

Фон дер Ляйен также подчеркнула, что от того, какими будут отношения с Китаем будет зависеть национальная безопасность и экономическое процветание и национальная безопасность Евросоюза. При этом она подчеркнула, что определяющим фактором для этого станет позиция Китая по Украине.

Глава ЕК также заметила, что Китай планирует продвигать свой новый миропорядок, поэтому Евросоюз планирует перебалансировать отношения с Пекином, а не сократить их.

На следующей неделе Фон дер Ляйен планирует посетить Китай с визитом.

В мире,Цзиньпин Си,Еврокомиссия,ЕС,
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