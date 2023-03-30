СМИ: Си Цзиньпин поднял вопрос подготовки Китая к войне

Председатель КНР Си Цзиньпин заявил, что готовит Китай к войне. Как пишет издание Foreign Affairs, на ежегодном заседании китайского парламента и Народного политического консультативного совета в марте глава Китая затронул тему готовности к войне в четырех отдельных выступлениях, в одном из них попросив своих генералов «осмелиться сражаться».

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Напомним, что с 3 по 13 марта в Пекине прошли «Две сессии» — Всекитайского собрания народных представителей и Народного политического консультативного совета Китая. Они являются высшим законодательным и консультативными органами страны. За эти дни Си выступил с четырьмя речами. В них он подчеркнул, что считает объединение Тайваня и материкового Китая жизненно важным для успеха его политики «великого омоложения китайского этноса».

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В своем первом выступлении председатель «готовил» промышленную базу Китая к конфликтам и борьбе, считают авторы издания. Си подчеркивал, что достичь «новых и больших побед» можно лишь с помощью объединения людей ради одной цели. Чтобы помочь Коммунистической партии Китая (КПК) добиться этих «великих побед», он пообещал «правильно направлять» частный бизнес к инвестированию в проекты, которым государство уделяет приоритетное внимание.

Во второй речи Си изложил видение китайской самодостаточности. По словам председателя КНР, стране необходимо преодолевать технологическую зависимость от иностранных государств, в том числе от США, а также прекращать полагаться на импорт зерна и промышленных товаров.

Третья речь, которая была озвучена перед представителями Народно-освободительной армии Китая (НОАК) и Народной вооруженной полиции, говорила о потребности сосредоточить усилия на укреплении национальной обороны. В последней, четвертой, речи Си подчеркивал, что «суть» его кампании омоложения заключается в «объединении родины»

Ранее правительство КНР объявляло об увеличении расходов на оборону на 7,2%. Кроме того, в последние месяцы Пекин публиковал новые законы о военной готовности, постройке бомбоубежищ на территориях возле Тайваньского пролива, а также открытии офисов «Мобилизации национальной обороны» по всей стране.

«Пока слишком рано говорить наверняка, что означают эти события. Конфликт не является определенным или неминуемым. Но в Пекине изменилось кое-что, что политики и бизнес-лидеры по всему миру не могут позволить себе игнорировать», — подчеркивается в публикации.