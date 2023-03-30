Украина получила миллиардный грант от США

Украина получила грант от США в размере 1,25 миллиарда долларов. Об этом в Telegram сообщило министерство финансов республики.

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Как рассказали в Минфине, эти средства были выделены для проекта «Поддержка государственных расходов для обеспечения устойчивого государственного управления в Украине» (PEACE).