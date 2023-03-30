Верующие заблокировали вход на территорию Киево-Печерской лавры

Прихожане УПЦ заблокировали вход на территорию Киево-Печерской лавры, куда должны прийти члены комиссии по проверке сохранности культурных ценностей. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на издание «Страна.ua».

Утром в четверг к лавре приехали члены комиссии заповедника, однако верующие закрыли проход и не пускают их в здания, где должна пройти проверка. Как уточняют украинские СМИ, прихожане окружили членов комиссии. Сотрудники полиции пока не вмешиваются в ситуацию.

Ранее сообщалось, что сегодня служба в обители идет в обычном режиме, ее проводит митрополит Онуфрий. Проход в Крестовоздвиженский храм открыт для всех желающих.

Напомним, ранее дирекция заповедника «Киево-Печерская лавра» сообщила о расторжении бессрочного договора аренды с УПЦ. Монахам было предписано покинуть лавру до 29 марта.