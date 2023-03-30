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58 минут назад

Верующие заблокировали вход на территорию Киево-Печерской лавры

Елена Прошина

Прихожане УПЦ заблокировали вход на территорию Киево-Печерской лавры, куда должны прийти члены комиссии по проверке сохранности культурных ценностей. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на издание «Страна.ua».

Утром в четверг к лавре приехали члены комиссии заповедника, однако верующие закрыли проход и не пускают их в здания, где должна пройти проверка. Как уточняют украинские СМИ, прихожане окружили членов комиссии. Сотрудники полиции пока не вмешиваются в ситуацию.

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Ранее сообщалось, что сегодня служба в обители идет в обычном режиме, ее проводит митрополит Онуфрий. Проход в Крестовоздвиженский храм открыт для всех желающих.

Напомним, ранее дирекция заповедника «Киево-Печерская лавра» сообщила о расторжении бессрочного договора аренды с УПЦ. Монахам было предписано покинуть лавру до 29 марта.

Чтобы рассказать о своей позиции властям, члены Синода УПЦ посетили офис Владимира Зеленского, однако тот не принял их. Вместо личной встречи они опубликовали обращение с просьбой защитить их право находиться в обители.

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