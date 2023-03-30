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13 минут назад

Пан Ги Мун призвал мир остановить геополитическое соперничество

Елена Прошина

После трех лет, упущенных из-за пандемии, мир должен перестать тратить время на геополитическое соперничество и идеологические противостояния, а сплотиться и решать проблемы, заявил экс-генсек ООН Пан Ги Мун. Об этом пишет РИА Новости.

Пан Ги Мун призвал мир остановить геополитическое соперничество
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

По его словам, лучше сейчас акцентироваться на решениях общих и долгосрочных проблем, таких как изменение климата. По его мнению, из-за навалившихся других проблем человечество не успевает решать эту. Он напомнил, что мир пережил уже семь самых жарких лет за всю историю наблюдений. Пан Ги Мун подчеркнул, что если не будут приняты меры, проблемы будут повторяться.

Еще одной проблемой он назвал бедность, которая также продолжает угрожать миллионам людей. Он подчеркнул, что пандемия снова вогнала в нищету 100 млн человек, а реальное количество может быть еще больше. Причиной также могут быть продовольственный и энергетический кризис, последовавшие за украинским конфликтом.

Три прошедших года пандемии экс-глава ООН назвал окном упущенных возможностей и сейчас необходимо как можно скорее восполнить потери. Он призвал больше не тратить время на соперничество между странами, а лучше воссоединиться для решения более глобальных проблем.

В мире,Ги Пан,ООН,
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