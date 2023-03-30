$76.45+0.1482.39-0.75
21 минуту назад

Президент Аргентины призвал к переговорам Москвы и Киева

Lenta.ru

Президент Аргентины Альберто Фернандес заявил, что необходимо как можно скорее провести переговоры между Киевом и Москвой для завершения вооруженного конфликта. Его слова приводят «Известия».

Президент Аргентины призвал к переговорам Москвы и Киева
Фото: Lenta.ruLenta.ru

С таким призывом политик выступил после встречи с американским коллегой Джо Байденом. Он подчеркнул недопустимость решения территориальных конфликтов вооруженным путем.

«Мы также хотим, чтобы этот конфликт как можно скорее закончился. Так что я сказал ему [Байдену], что считаю необходимым, чтобы стороны сели за стол переговоров и нашли решение путем диалога», — сказал Фернандес.

Он добавил, что международное сообщество должно приложить все усилия для прекращения конфликта на Украине, пояснив, что чем дольше он длится, тем сильнее страдает международная экономика, в особенности стран Южного полушария.

Ранее сообщалось, что в ходе встречи Байден и Фернандес обсудили сотрудничество между Соединенными Штатами и Аргентиной по оказанию дальнейшей помощи Украине. Кроме того, лидеры стран также «обязались углублять сотрудничество США и Аргентины в сфере передовых технологий».

В мире,СВО,Альберто Фернандес,Джозеф Байден,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоНовый год 2023
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьиНовый год 2023
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Отдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводителиНовости путешествий