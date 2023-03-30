Президент Аргентины призвал к переговорам Москвы и Киева

Президент Аргентины Альберто Фернандес заявил, что необходимо как можно скорее провести переговоры между Киевом и Москвой для завершения вооруженного конфликта. Его слова приводят «Известия».

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С таким призывом политик выступил после встречи с американским коллегой Джо Байденом. Он подчеркнул недопустимость решения территориальных конфликтов вооруженным путем.

«Мы также хотим, чтобы этот конфликт как можно скорее закончился. Так что я сказал ему [Байдену], что считаю необходимым, чтобы стороны сели за стол переговоров и нашли решение путем диалога», — сказал Фернандес.

Он добавил, что международное сообщество должно приложить все усилия для прекращения конфликта на Украине, пояснив, что чем дольше он длится, тем сильнее страдает международная экономика, в особенности стран Южного полушария.