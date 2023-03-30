Соперник Эрдогана высказался о санкциях против России

Кандидат в президенты Турции Синан Оган заявил, что Анкара не должна поддерживать санкции Запада против России без попыток договориться. Об этом он рассказал в интервью РИА Новости.

Кандидатуру Огана, члена клуба «Валдай» и выпускника МГИМО, на пост президента выдвинул альянс правых и ультраправых партий Ata İttifakı.

По мнению политика, перед введением санкций Западу стоило «попытаться поговорить» с президентом России Владимиром Путиным и главой Украины Владимиром Зеленским.

«Мы не должны вести себя так, как раньше - как Запад сделает, так и мы. <…> Что касается санкций - сначала я бы дал шанс миру. Мы думаем, что можем найти решение, встретившись как с Путиным, так и с Зеленским», - заявил Оган.

Ранее другой соперник Реджепа Тайипа Эрдогана на выборах, единый кандидат от турецкой оппозиции Кемаль Кылычдароглу заявил, что будет строить равноправные отношения с Россией в случае победы на выборах, но с оглядкой на НАТО.

Он называл отношения РФ и Турции ассиметричными, так как Анкара сильно зависит от импорта российских энергоносителей. По его мнению, Турция должна подчеркнуть свое членство в НАТО и «искать равноправные отношения в своих дискуссиях с Россией».

Также Кылычдароглу заявлял, что закупки российских зенитных ракетных комплексов С-400 Турции не нужны, так как «непонятно, против кого их использовать».

В случае своей победы Кылычдароглу обещал «дать сигнал» европейским странам и разморозить переговоры о вступлении Анкары в ЕС.