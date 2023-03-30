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В США признали поражение в борьбе с Россией за две части света

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Россия превзошла США в борьбе за поддержку развивающихся стран. Такое мнение выразил депутат парламента республики Конго Джереми Лиссуба в статье для Politico, пишет РИА Новости.

В США признали поражение в борьбе с Россией за две части света
© РИА Новости

Он рассказал, что сверхдержавы сегодня разными путями призывают страны Азии и Африки принять их сторону. Однако сегодня, в отличие от прошлого века, эти государства не так просто заставить сделать выбор, к тому же принуждать их к чему-то будет ошибкой. Автор уверен, что Россия это понимает, а Запад — нет.

Лиссуба добавил, что Африка открыто не осуждает боевые действия на Украине, однако и не вводит санкции против Москвы за эскалацию конфликта. Более того — некоторые страны Африки поддерживают с Россией хорошие отношения. Например, в условиях глобального дефицита Москва поставила Малави десятки тонн удобрений и подписала с Конго несколько договоров о сотрудничестве.

Затронув тему отношений России с государствами Азии, автор рассказал о росте товарооборота, в то время как у Запада этот показатель пошел на убыль. Многие азиатские страны также не ввели санкции против России, напомнил Лиссуба.

«Запад должен понять, что развивающиеся страны видят многочисленные противоречия в его риторике и практике действий», — заявил он.

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