Болсонару заявил, что не планирует возглавлять оппозицию в Бразилии

Экс-президент Бразилии Жаир Болсонару заявил в среду перед вылетом из США, где находился последние три месяца, что не планирует становиться лидером бразильской оппозиции.

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"Либеральная партия, в которой я состою, имеет почти 20% кресел в Палате депутатов и в Сенате. Я не буду возглавлять никакую оппозицию. Имея за плечами 28 лет депутатского опыта, 4 года президентства, 2 года в муниципальных депутатах и 15 лет армейской службы, я буду участвовать в деятельности моей партии и сотрудничать с теми, кто этого захочет", - цитирует его газета Folha de S.Paulo.

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Социалист Луис Инасиу Лула да Силва, победивший Болсонару во втором туре выборов, вступил в должность 1 января. Разрыв между ними составил около 2 млн голосов. Консерватор не признал поражения, а его сторонники массово выходили на улицы и к гарнизонам вооруженных сил с требованием не допустить вступления в должность Лулы да Силвы. В конце декабря 2022 года бывший президент уехал в США. Накануне в Либеральной партии заявили о готовности сделать Болсонару своим "почетным председателем".

Как ожидается, Болсонару вернется в Бразилиа рейсом из Орландо 30 марта в 07:10 по местному времени (13:10 мск). По данным местных СМИ, по прилете его как бывшего главу государства должны будут встретить сотрудники Федеральной полиции. Покинуть аэропорт самостоятельно с остальными пассажирами ему не разрешат. Утверждается, что это делается в целях обеспечения штатной работы воздушной гавани, поскольку, как ожидается, там главу государства будут встречать многочисленные сторонники.