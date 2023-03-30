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31 минуту назад

Зеленского предупредили о Суде Божием за выселение представителей УПЦ

Елена Прошина

Президент Украины Владимир Зеленский рано или поздно ответит за выселение представителей канонической Украинской православной церкви (УПЦ) из Лавры. Такое заявление сделал наместник Киево-Печерской лавры митрополит Павел (Лебедь). Об этом пишет украинские издание «Страна.ua» со ссылкой на YouTube-канал Лавры, передает РИА Новости.

Зеленского предупредили о Суде Божием
Фото: 

Митрополит пообещал что «слезы» представителей УПЦ «не упадут на землю», но «упадут на голову» властей Киева. По его словам, Господь не простит ни Зеленскому, ни его семье подобный поступок, так как 220 человек были «выброшены на улицу».

«Вы не смогли остановить одержимого бешенством, злобой и ненавистью министра культуры — значит, он творит все с вашего разрешения. Горе вам. Бойтесь!» — заявил митрополит Павел.

Ранее дирекция заповедника «Киево-Печерская лавра» расторгла бессрочную аренду со Свято-Успенской Киево-Печерской лаврой УПЦ. Монахи должны были покинуть обитель до 29 марта. Члены Синода Украинской православной церкви во главе с митрополитом Онуфрием 20 марта прибыли к офису главы Украины, чтобы обсудить эту ситуацию и предложить другое решение, однако он их не принял. Затем Синод УПЦ обратился к высшим иерархам и прихожанам с призывом отстоять ее право находиться в Киево-Печерской лавре.

В мире,Владимир Зеленский,
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