Зеленского предупредили о Суде Божием

Президент Украины Владимир Зеленский рано или поздно ответит за выселение представителей канонической Украинской православной церкви (УПЦ) из Лавры. Такое заявление сделал наместник Киево-Печерской лавры митрополит Павел (Лебедь). Об этом пишет украинские издание «Страна.ua» со ссылкой на YouTube-канал Лавры, передает РИА Новости.

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Митрополит пообещал что «слезы» представителей УПЦ «не упадут на землю», но «упадут на голову» властей Киева. По его словам, Господь не простит ни Зеленскому, ни его семье подобный поступок, так как 220 человек были «выброшены на улицу».

«Вы не смогли остановить одержимого бешенством, злобой и ненавистью министра культуры — значит, он творит все с вашего разрешения. Горе вам. Бойтесь!» — заявил митрополит Павел.