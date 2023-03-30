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1 час назад

В Венгрии призвали Европу поспособствовать переговорам Москвы и Киева

Lenta.ru

Вице-спикер парламента Венгрии Дора Дуро призвала европейские страны поспособствовать переговорам Москвы и Киева, поскольку они заинтересованы в завершении конфликта на Украине. Ее слова приводят «Известия».

В Венгрии призвали Европу поспособствовать переговорам Москвы и Киева
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Политик отметила, что поддержка антироссийских санкций и продолжение украинского конфликта не выгодны странам-членам Евросоюза. «На самом же деле в интересах всех европейских стран было бы остановить конфликт, а также заставить противоборствующие стороны сесть за стол переговоров», — считает она.

По мнению Дуро, переговоры могут закончиться компромиссом относительно территориальных потерь Украины, однако, подчеркнула она, главной целью является восстановление мира.

Ранее вице-спикер венгерского парламента предупредила, что вступление Финляндии в НАТО повысит риск прямого вооруженного конфликта между альянсом и Россией. Дуро также указала, что Финляндия и Швеция, став членами Североатлантического альянса, потеряют нейтралитет и независимость.

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