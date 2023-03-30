В Венгрии призвали Европу поспособствовать переговорам Москвы и Киева

Вице-спикер парламента Венгрии Дора Дуро призвала европейские страны поспособствовать переговорам Москвы и Киева, поскольку они заинтересованы в завершении конфликта на Украине. Ее слова приводят «Известия».

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Политик отметила, что поддержка антироссийских санкций и продолжение украинского конфликта не выгодны странам-членам Евросоюза. «На самом же деле в интересах всех европейских стран было бы остановить конфликт, а также заставить противоборствующие стороны сесть за стол переговоров», — считает она.

По мнению Дуро, переговоры могут закончиться компромиссом относительно территориальных потерь Украины, однако, подчеркнула она, главной целью является восстановление мира.