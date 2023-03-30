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Президенты США и Аргентины обсудили оказание помощи Украине

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Американский лидер Джо Байден и президент Аргентины Альберто Фернандес на встрече в Вашингтоне в среду обсудили сотрудничество с целью поддержки Украины. Об этом говорится в заявлении, распространенном пресс-службой Белого дома.

Президенты США и Аргентины обсудили оказание помощи Украине
© ТАСС

Как следует из документа, Байден и Фернандес "обсудили сотрудничество между Соединенными Штатами и Аргентиной по дальнейшей поддержке народа Украины и по реагированию на последствия", которые якобы вызваны проведением Россией специальной военной операции, в том числе в сфере продовольственной безопасности.

Президенты двух стран также говорили о проходящем в виртуальном формате втором "Саммите за демократию" и "выразили приверженность сотрудничеству с целью укрепления демократических институтов". Байден "выразил поддержку дальнейшему сотрудничеству в энергетическом секторе и секторе важнейших минералов". Президенты "обязались углублять сотрудничество США и Аргентины в сфере передовых технологий, а также взаимодействовать с другими странами Группы двадцати по реформированию многосторонних банков развития для более эффективного реагирования на глобальные вызовы".

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