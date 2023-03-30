Байден продлил санкции против России

Президент США Джо Байден продлил на год срок действия режима чрезвычайного положения и санкций, в том числе против России, за предполагаемые кибератаки на Соединенные Штаты. Об этом пресс-служба Белого дома.

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«Эти значительные вредоносные действия с использованием киберпространства продолжают представлять необычную и экстраординарную угрозу национальной безопасности, внешней политике и экономике Соединенных Штатов», — отметил американский лидер. Данные меры будут действовать и после 1 апреля 2023 года.

Ранее сообщалось, что Комитет сената США по иностранным делам рассматривает возможность введения санкций в отношении России за якобы совершенные Москвой кибератаки против Украины.