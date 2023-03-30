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26 минут назад

Байден продлил санкции против России

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Президент США Джо Байден продлил на год срок действия режима чрезвычайного положения и санкций, в том числе против России, за предполагаемые кибератаки на Соединенные Штаты. Об этом пресс-служба Белого дома.

Байден продлил санкции против России
Фото: ТАССТАСС

«Эти значительные вредоносные действия с использованием киберпространства продолжают представлять необычную и экстраординарную угрозу национальной безопасности, внешней политике и экономике Соединенных Штатов», — отметил американский лидер. Данные меры будут действовать и после 1 апреля 2023 года.

Ранее сообщалось, что Комитет сената США по иностранным делам рассматривает возможность введения санкций в отношении России за якобы совершенные Москвой кибератаки против Украины.

Чрезвычайное положение было объявлено 1 апреля 2015 года указом 13694 бывшего президента США Барака Обамы. Согласно закону, он прекращает действие автоматически, если за 90 дней до истечения его срока президент не направит Конгрессу уведомление о необходимости продления режима ЧП.

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