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53 минуты назад

Врачи рассказали о состоянии здоровья Папы Римского

Илья Родин

Специалисты римской клиники Джемелли тщательно обследовали Папу Римского Франциска. По их данным, состояние здоровья понтифика не вызывает опасений, пишет агентство ANSA со ссылкой на источники.

Врачи рассказали о состоянии здоровья Папы Римского
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

Отмечается, что в среду, 29 марта, священнослужитель был госпитализирован в больницу общего профиля на машине скорой помощи.

По данным агентства, Франциск находится в настоящее время в той же палате на 10-м этаже медицинского учреждения, в которой находился в 2021 году после перенесенной операции на толстой кишке.

Уточняется, что все запланированные на 30 и 31 марта мероприятия, в которых должен был участвовать понтифик, были отменены.

Вместе с тем, пояснил источник, проведенные специалистами клиники анализы и исследования показали, что за здоровье Франциска можно не беспокоиться. В частности, он не испытывает проблем с сердцем и легкими.

Ранее сообщалось, что Папа Римский пожелал на Рождество нематериальный подарок. Он признался, что хотел бы установления мира на планете.

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