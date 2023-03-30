В ФРГ признали необходимость участия России в расследовании «Северных потоков»

«Атаку на "Северные потоки" нужно расследовать. Почему федеральное правительство [ФРГ] не присоединилось к резолюции, призывающей к независимому и согласованному на международном уровне расследованию, для меня непонятно. Я считаю целесообразным, а также необходимым в свете нынешней ситуации привлечение России к международному расследованию атаки», — заявил он.