В ФРГ признали необходимость участия России в расследовании «Северных потоков»

Для надлежащего расследования взрывов на российских газопроводах «Северный поток» необходимо участие России. О потребности в привлечении Москвы заявил глава комитета по вопросам энергетики и климата бундестага ФРГ Клаус Эрнст, сообщает ТАСС.
«Атаку на "Северные потоки" нужно расследовать. Почему федеральное правительство [ФРГ] не присоединилось к резолюции, призывающей к независимому и согласованному на международном уровне расследованию, для меня непонятно. Я считаю целесообразным, а также необходимым в свете нынешней ситуации привлечение России к международному расследованию атаки», — заявил он.
27 марта союзники США в Совете безопасности ООН воздержались при голосовании за принятие российской резолюции о проведении международного расследования взрывов на нитках газопроводов «Северный поток» и «Северный поток-2», а также обвинили Россию в предвзятости. В поддержку резолюции выступили только Россия, Китай и Бразилия.
Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что Москва разочарована решением Совбеза ООН. Дипломат отметила, что теперь под угрозой находится безопасность глобальной энергетической инфраструктуры. Россия продолжит добиваться принятия необходимых мер для определения виновных и привлечения их к ответственности, подчеркнула она.