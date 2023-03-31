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35 минут назад

В Ватикане сообщили, что Папу Римского выпишут из больницы 1 апреля

ТАССиещё 4

Папа Римский Франциск в субботу покинет римскую больницу Джемелли, где проходит лечение вирусного бронхита. Как сообщил декан Кардинальской коллегии кардинал Джованни Баттиста Ре, понтифик сможет возглавить ритуалы Страстной недели, которая у католиков начинается 3 апреля.

Названа дата выписки Папы Римского из больницы
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

"Папа Римский покинет больницу Джемелли в субботу. Я только что говорил с ним, он выздоравливает и поэтому сможет возглавить все ритуалы Страстной недели", - приводит его слова в пятницу газета Il Messaggero.

Католическая Пасха в этом году отмечается 9 апреля. Понтифик в пасхальное воскресенье обратится к верующим с проповедью "Урби эт орби" ("Граду и миру"). "Он будет говорить о мире", - сказал кардинал Ре, который, по сведениям издания, проведет вместо Папы Римского пасхальную мессу (которую формально будет возглавлять понтифик - прим. ТАСС). В то время как в Пальмовое воскресенье (Вербное у православных) в конце этой недели службу вместо Франциска проведет вице-декан Кардинальской коллегии кардинал Леонардо Сандри, о чем он лично сообщил агентству ANSA в четверг.

О госпитализации 86-летнего понтифика стало известно в среду.

Франциск уже во второй раз попадает в больницу Джемелли. Иоанн Павел II (1920-2005) 10 раз лечился в этой клинике с 1981 года. Франциску в июле 2021 года там была проведена операция на кишечнике. В возрасте 21 года он перенес операцию по удалению части легкого из-за сложной формы пневмонии.

В мире,ФРАНЦИСК,
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