Названа дата выписки Папы Римского из больницы

Папа Римский Франциск в субботу покинет римскую больницу Джемелли, где проходит лечение вирусного бронхита. Как сообщил декан Кардинальской коллегии кардинал Джованни Баттиста Ре, понтифик сможет возглавить ритуалы Страстной недели, которая у католиков начинается 3 апреля.
"Папа Римский покинет больницу Джемелли в субботу. Я только что говорил с ним, он выздоравливает и поэтому сможет возглавить все ритуалы Страстной недели", - приводит его слова в пятницу газета Il Messaggero.
Католическая Пасха в этом году отмечается 9 апреля. Понтифик в пасхальное воскресенье обратится к верующим с проповедью "Урби эт орби" ("Граду и миру"). "Он будет говорить о мире", - сказал кардинал Ре, который, по сведениям издания, проведет вместо Папы Римского пасхальную мессу (которую формально будет возглавлять понтифик - прим. ТАСС). В то время как в Пальмовое воскресенье (Вербное у православных) в конце этой недели службу вместо Франциска проведет вице-декан Кардинальской коллегии кардинал Леонардо Сандри, о чем он лично сообщил агентству ANSA в четверг.
О госпитализации 86-летнего понтифика стало известно в среду.
Франциск уже во второй раз попадает в больницу Джемелли. Иоанн Павел II (1920-2005) 10 раз лечился в этой клинике с 1981 года. Франциску в июле 2021 года там была проведена операция на кишечнике. В возрасте 21 года он перенес операцию по удалению части легкого из-за сложной формы пневмонии.