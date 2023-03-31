Названа дата выписки Папы Римского из больницы

"Папа Римский покинет больницу Джемелли в субботу. Я только что говорил с ним, он выздоравливает и поэтому сможет возглавить все ритуалы Страстной недели", - приводит его слова в пятницу газета Il Messaggero .

Католическая Пасха в этом году отмечается 9 апреля. Понтифик в пасхальное воскресенье обратится к верующим с проповедью "Урби эт орби" ("Граду и миру"). "Он будет говорить о мире", - сказал кардинал Ре, который, по сведениям издания, проведет вместо Папы Римского пасхальную мессу (которую формально будет возглавлять понтифик - прим. ТАСС). В то время как в Пальмовое воскресенье (Вербное у православных) в конце этой недели службу вместо Франциска проведет вице-декан Кардинальской коллегии кардинал Леонардо Сандри, о чем он лично сообщил агентству ANSA в четверг.