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37 минут назад

Одна страна оказалась не готова к последствиям глобальной проблемы

Lenta.ru

Комитет по проблеме изменения климата (CCC) пришел к выводу, что Великобритания стала одной из стран, оказавшись поразительно не готовой к последствиям глобальной проблемы изменения климата. Об этом сообщает The Guardian.

Одна страна оказалась не готова к последствиям глобальной проблемы
Фото: Lenta.ruLenta.ru

Эксперты пришли к выводу, что в ближайшие десятилетия климатический ущерб для страны увеличится. При этом усилия, которые были приложены для адаптации к ситуации, не привели к ожидаемому результату. Среди явных проблем назвали аномальную жару, которая, по прогнозам специалистов, со временем может стать обычным явлением для лета.

В Комитете отметили, что власти делают недостаточно для таких задач как теплоизоляция домов, устранение протечек водопроводов или подготовка к внезапным наводнениям.

«Последнее десятилетие было потерянным десятилетием с точки зрения подготовки к рискам, с которыми мы уже имеем дело, и которые, как мы знаем, грядут», — заявила Джулия Кинг из CCC.

Ранее премьер-министра Великобритании Риши Сунака обвинили в издевательстве над обещаниями решить глобальную проблему изменения климата. Поводом для этого послужил полет политика на самолете.

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