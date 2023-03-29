Одна страна оказалась не готова к последствиям глобальной проблемы

Комитет по проблеме изменения климата (CCC) пришел к выводу, что Великобритания стала одной из стран, оказавшись поразительно не готовой к последствиям глобальной проблемы изменения климата. Об этом сообщает The Guardian.

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Эксперты пришли к выводу, что в ближайшие десятилетия климатический ущерб для страны увеличится. При этом усилия, которые были приложены для адаптации к ситуации, не привели к ожидаемому результату. Среди явных проблем назвали аномальную жару, которая, по прогнозам специалистов, со временем может стать обычным явлением для лета.

В Комитете отметили, что власти делают недостаточно для таких задач как теплоизоляция домов, устранение протечек водопроводов или подготовка к внезапным наводнениям.

«Последнее десятилетие было потерянным десятилетием с точки зрения подготовки к рискам, с которыми мы уже имеем дело, и которые, как мы знаем, грядут», — заявила Джулия Кинг из CCC.