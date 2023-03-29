Венгрия назвала три причины своих сомнений по поводу приема Швеции в НАТО

Венгрия и Швеция должны устранить немало противоречий, прежде чем парламент в Будапеште одобрит заявку скандинавской страны на вступление в НАТО. Об этом заявил госсекретарь по международным коммуникациям и связям в ведомстве венгерского премьер-министра Золтан Ковач, опубликовав в среду на портале правительственной информации статью под заголовком "Три причины, по которым парламент Венгрии вправе сомневаться в приеме Швеции в НАТО".

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По мнению автора, эти причины заключаются в том, что Швеция несет ответственность за ухудшение двусторонних отношений, нарушает своими действиями моральные устои цивилизованного общества, а кроме того, ведет себя высокомерно и неуважительно по отношению к своему союзнику. Венгрия с пониманием относится к просьбе Швеции, но "имеются многочисленные претензии, которые необходимо устранить, прежде чем будет ратифицировано соглашение о приеме этой страны" в Североатлантический альянс, отметил Ковач.

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Он напомнил о недавнем заявлении политического советника и однофамильца премьер-министра Венгрии Балажа Орбана о том, что шведские представители постоянно стремятся дипломатическим путем нанести ущерб венгерским интересам.

"Речь идет не об обычном бюрократическом вмешательстве Брюсселя, и дело не ограничивается шведскими левыми политиками. В течение уже нескольких лет мы видим открыто враждебное отношение [со стороны шведского правительства]", - пояснил госсекретарь.

В доказательство он привел многочисленные высказывания членов шведского кабинета, включая премьер-министра Ульфа Кристерссона, явно недружественного характера по отношению к Венгрии.

С учетом этого их попытки усидеть "на троне морального превосходства" выглядят, по мнению Ковача, по меньшей мере смехотворно. "Хотел бы напомнить уважаемым читателям, что не "ксенофобское" венгерское государство и не его "деспотичный режим" открыто сожгли Коран в разгар переговорного процесса по приему Швеции в НАТО, процесса, в котором участвовала крупная мусульманская держава, - написал автор. - И это не Венгрия, предполагаемый безудержный нарушитель верховенства закона, оправдывала эту провокацию против Турции, НАТО и, по сути, любого разумного человека, говоря, что это было "выражение свободы", и скрывая явный расизм под личиной морального превосходства".

Пространство для маневра

Как напомнил Ковач, "поскольку шведско-венгерские отношения в последние годы ухудшились, правительство Венгрии сочло необходимым направить в Швецию парламентскую делегацию для обсуждения и возможного решения множества проблем".

"Однако шведскому правительству, похоже, просто нет до этого дела. По данным газеты Politico, шведские чиновники расценили попытки Венгрии помириться как "тактику шантажа", заявив, что уступки будут равносильны уплате "выкупа", - отметил представитель правительства.

"Если добавить к этому беды и обиды Анкары, то остается не так много пространства для маневра - по крайней мере до тех пор, пока шведы не начнут менять свою позицию и не помогут залечить эти старые раны", - заключил госсекретарь.

27 марта парламент Венгрии подавляющим большинством голосов одобрил ратификацию соглашения о вступлении Финляндии в НАТО, но по инициативе фракции правящей партии "ФИДЕС - Венгерский гражданский союз" решил отложить рассмотрение вопроса о Швеции. Дата возобновления дискуссий на эту тему пока не определена. Правительство Венгрии ранее заявило, что поддерживает прием Швеции в альянс, но обеспокоенность депутатов необходимо устранить.