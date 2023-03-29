Гендиректор Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси заявил, что боевые действия вокруг Запорожской АЭС усиливаются. Об этом сообщает ТАСС.
Днем 29 марта Гросси прибыл на ЗАЭС.
«Очевидно, что ситуация не улучшается, наоборот, военные действия вокруг этой территории усиливаются», - заявил он.
Гросси подчеркнул, что должны быть приняты все возможные меры для защиты Запорожской АЭС от атак.
Глава МАГАТЭ отметил, что агентство разрабатывает новую концепцию защиты станции, концепция обсуждается с Россией и Украиной, передает РИА Новости.
ЗАЭС в Энергодаре, летом перешедшая под контроль российских военных, подвергается обстрелам в последние месяцы.
1 сентября станцию впервые посетила миссия МАГАТЭ. По итогам визита эксперты заявили, что на ЗАЭС были нарушены «все семь столпов ядерной безопасности», в том числе физическая целостность объектов и наличие эффективных средств контроля за радиацией.
11 сентября на ЗАЭС остановили последний работавший энергоблок.
Гросси не раз призывал установить вокруг станции безопасную зону.