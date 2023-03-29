Днем 29 марта Гросси прибыл на ЗАЭС.

«Очевидно, что ситуация не улучшается, наоборот, военные действия вокруг этой территории усиливаются», - заявил он.

Гросси подчеркнул, что должны быть приняты все возможные меры для защиты Запорожской АЭС от атак.

Глава МАГАТЭ отметил, что агентство разрабатывает новую концепцию защиты станции, концепция обсуждается с Россией и Украиной, передает РИА Новости.

ЗАЭС в Энергодаре, летом перешедшая под контроль российских военных, подвергается обстрелам в последние месяцы.

1 сентября станцию впервые посетила миссия МАГАТЭ. По итогам визита эксперты заявили, что на ЗАЭС были нарушены «все семь столпов ядерной безопасности», в том числе физическая целостность объектов и наличие эффективных средств контроля за радиацией.

11 сентября на ЗАЭС остановили последний работавший энергоблок.