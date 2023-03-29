Что стоит за гонениями на каноническую православную церковь на Украине?

Украинские власти потребовали от монахов уйти из Киево-Печерской лавры до 29 марта. Какие еще святыни пытаются отобрать у Украинской православной церкви Московского патриархата, и что стоит за гонениями, рассказали опрошенные «Комсомольской правдой» эксперты.

Фото: ТАСС ТАСС

Комплекс Киево-Печерской лавры расположился на двух холмах у берегов Днепра в центре Киева. Ансамбль включает 13 храмов и три колокольни, расположенные на площади 28 га. В пещерах, входящих в комплекс, покоятся мощи святых. Изначально община лавры находилась в юрисдикции Украинской православной церкви (УПЦ) Московского патриархата, на территории проживало до 220 монахов. По договору от 2013 году за ними закреплялось право безвозмездного использования Нижней лавры.

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В 2018 году при поддержке украинского лидера Петра Порошенко и Константинопольского патриарха Варфоломея была создана Православная церковь Украины. А в ноябре 2022 года Киев активизировал действия против УПЦ. Украинские спецслужбы проводят обыски в храмах и епархиях по всей стране. Нескольким иерархам предъявлены обвинения в «госизмене и подрывной деятельности».

В начале 2023 года Успенский собор и Трапезная церковь Киево-Печерской лавры, где проходили службы, перешли в собственность государства. Минкульт страны требует от священнослужителей УПЦ покинуть монастырь до 29 марта, либо войти в состав Православной церкви Украины.

Доцент общецерковной аспирантуры и докторантуры имени святых Кирилла и Мефодия Елена Жосул обратила внимание на то, что Киево-Печерская лавра - очень значимая святыня для всех верующих.

«Но главное, что надо понимать, лавра - это очень русская святыня. Она абсолютно своя для любого православного русского человека. Здесь нет чужеродности, нет ощущения границ, кордонов (…) Забрать главную святыню - Киево-Печерскую лавру - значит обескровить украинское каноническое православие, прогнуть его под себя, внести смуту», - пояснила она.

При этом, по ее словам, захваты церквей идут по всей территории страны, под угрозой находится и Почаевская лавра на Западной Украине, куда уже «пытаются не пускать паломников и держат монастырь в осаде».

Все это происходит, несмотря на то, что после начала спецоперации Украинская православная церковь максимально дистанцировалась от Москвы.

«Сейчас ситуация для украинской церкви очень сложная. Главное, не навредить. Слова «русский» или «московский» превратились в триггер для установившегося на Украине режима. (…) Украинское православие сегодня поставлено фактически в ситуацию древнехристианского жития. Возможно, даже мученического», - констатировала она.

Православный публицист Сергей Худиев в свою очередь связал гонения на УПЦ с национализмом на Украине, который поддерживается Западом.

«Есть две идеологические силы. Первые - украинские националисты. Для них духовенство должно быть подчинено национальной идее и поэтому их не устраивает Украинская православная церковь. С другой стороны - есть глобалисты. Для них церковь - тоже преграда их идеям продвижения абортов и ЛГБТ», - пояснил Худиев.

При этом он отметил, что у Православной церкви Украины практически нет монашества и очень мало прихожан.

«Дело в том, что она изначально образовывалась как националистический проект. А чтобы человек ходил на службы по воскресеньям, надо верить в Бога, а не в нацию. Так что поддерживать монашескую жизнь в лавре, если они ее отберут, будет просто некому. Это необратимое разорение», - уверен эксперт.