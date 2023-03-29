В МИД Швеции вызовут российского посла

Глава МИД Швеции Тобиас Билльстрем сообщил, что посол России в стране Виктор Татаринцев будет вызван в министерство. Об этом сообщает SVT Nyheter.

Татаринцева решили вызвать в МИД после того, как российское посольство «предупредило об ответных военных действиях против Швеции в случае нападения НАТО на Россию», подчеркивает издание.

Речь идет о статье под заголовком «Шведский шаг в пропасть», опубликованной посольством РФ в Стокгольме. В статье подчеркивалось, что в случае вступления Финляндии и Швеции в НАТО общая протяженность границ РФ с альянсом вырастет почти вдвое.

Российские дипломаты отметили, что это не улучшит защищенность Европы, напротив, «новые члены враждебного блока станут легитимной целью для ответных мер со стороны России, в том числе военного характера».

«Министерство иностранных дел вызовет российского посла, чтобы четко выступить против этой очевидной попытки влияния», - так Билльстрем прокомментировал статью.