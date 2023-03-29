В МИД Китая заявили, что поддерживают контакты со всеми сторонами украинского кризиса, включая Киев. Об этом сообщает ТАСС.

Так китайские дипломаты прокомментировали приглашение главы Китая Си Цзиньпина на Украину.

Зеленский пригласил Си в Киев через свое интервью Associated Press. Он заявил, что их последний разговор состоялся еще до февраля 2022 года.

Зеленский подчеркнул, что хочет поговорить с Си, и на Украине «готовы видеть» главу Китая.

В МИД Китая заявили, что контакты двух стран продолжаются, однако информации о возможной встрече Си и Зеленского нет.