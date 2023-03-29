В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+7° в 
USD 76.45EUR 82.39
Войти в почту
30 минут назад

В Китае прокомментировали приглашение Си Зеленским

Мария Иванова

В МИД Китая заявили, что поддерживают контакты со всеми сторонами украинского кризиса, включая Киев. Об этом сообщает ТАСС.

Так китайские дипломаты прокомментировали приглашение главы Китая Си Цзиньпина на Украину.

Зеленский пригласил Си в Киев через свое интервью Associated Press. Он заявил, что их последний разговор состоялся еще до февраля 2022 года.

Зеленский подчеркнул, что хочет поговорить с Си, и на Украине «готовы видеть» главу Китая.

Зеленский выразил готовность принять Си Цзиньпина на Украине

В МИД Китая заявили, что контакты двух стран продолжаются, однако информации о возможной встрече Си и Зеленского нет.

«У меня нет информации [о встрече - прим.ред.], которую мы могли бы предоставить», - подчеркнула официальный представитель МИД Китая Мао Нин.

В мире,Видео,Мао Нин,Цзиньпин Си,
22
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоНовый год 2023
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьиНовый год 2023
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Отдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводителиНовости путешествий