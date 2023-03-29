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44 минуты назад

Суд обязал бывшего вице-президента США Пенса дать показания о штурме Капитолия

Газета.Ruиещё 1

Суд в США обязал бывшего вице-президента Майка Пенса дать показания в рамках федерального расследования о штурме Капитолия. Об этом пишет Politico.

Суд обязал бывшего вице-президента Пенса дать показания о штурме Капитолия
Фото: Газета.RuГазета.Ru

Расследованием событий 6 января 2021 года занимается комитет палаты представителей Конгресса США.

При этом источник издания рассказал, что судья федерального окружного суда в Вашингтоне Джеймс Боасберг при этом согласился, по крайней мере частично, с командой юристов Пенса в том, что бывший вице-президент пользуется иммунитетом от дачи показаний по определенным темам из-за его роли председателя Сената.

Сам Пенс заявил, что готов «ответить на определенные категории вопросов, связанных с попытками Трампа отменить выборы 2020 года», но, по его словам, его роль как вице-президента —председателя Сената — дает ему право на неприкосновенность, обычно предоставляемую членам Конгресса.

Ранее бывший вице-президент Майк Пенс в субботу резко раскритиковал бывшего президента Дональда Трампа за его роль в беспорядках 6 января в Капитолии США. Он выразил уверенность, что история привлечет Дональда Трампа к ответственности.

Толпа сторонников Трампа 6 января 2021 года ворвалась в здание конгресса в попытке сорвать утверждение результатов выборов президента, на которых победил Джо Байден. Из почти 1000 человек, обвиненных в совершении преступлений в Капитолии, менее 20 были обвинены в подстрекательстве к мятежу. В ходе беспорядков погибли пятеро человек

Специальный комитет палаты представителей конгресса США рекомендовал Минюсту предъявить экс-президенту Дональду Трампу уголовные обвинения в связи с этим событием. Трамп не признает свою вину в случившемся.

В мире,Майк Пенс,Джозеф Байден,Дональд Трамп,Конгресс США,
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