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1 час назад

Владимир Зеленский выразил готовность принять Си Цзиньпина на Украине

ТАССиещё 9

Президент Украины Владимир Зеленский выразил готовность принять в стране председателя КНР Си Цзиньпина.

Зеленский выразил готовность принять Си Цзиньпина на Украине
Фото: ТАСС/EPAТАСС/EPA

"Мы готовы видеть его здесь, - сказал лидер Украины в интервью агентству Associated Press, опубликованном в среду. - Я хочу поговорить с ним. <…> Но за весь этот год, больше одного года, у меня не было контактов [с Си Цзиньпином]".

По информации агентства, Владимир Зеленский уже отправил приглашение Си Цзиньпину.

Песков рассказал о первом дне переговоров Путина и Си Цзиньпина

Ранее советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк сообщил, что разговор лидеров двух стран планируется, но в его организации имеются определенные сложности. Украинская сторона утверждает, что такая ситуация сложилась из-за позиции Китая. Вскоре официальный представитель МИД КНР Мао Нин заявила, что китайские власти пока не могут предоставить какую-либо информацию о возможном телефонном разговоре Си Цзиньпина с Зеленским.

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