Правительство Казахстана сложило полномочия

Возглавляемое Алиханом Смаиловым правительство Казахстана, подало в отставку, сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу главы государства.

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Это связано с избранием нового состава нижней палаты парламента республики. Согласно конституции, кабмин слагает свои полномочия перед вновь избранным мажилисом. Выборы депутатов состоялись 19 марта. Центральная избирательная комиссия сообщила, что 62 места из 98 заняла крупнейшая партия «Аманат». Также прошла партия «Ауыл» с результатом восемь мест. Кроме того, в парламент попали Respublica и «Ак жол» (по шесть), Народная партия Казахстана (пять) и Общенациональная социал-демократическая партия (четыре).

Еще семь депутатских мест заняли кандидаты, шедшие на выборы в порядке самовыдвижения. 29 марта парламентарии нового созыва собрались на первое заседание.

В соответствии с законодательством, глава государства после консультаций с фракциями политических партий внесет на рассмотрение палаты кандидатуру главы правительства и назначит его после получения согласия парламентариев. Назначение президентом членов кабмина происходит по представлению премьера, внесенному после консультаций с парламентом.