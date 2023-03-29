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16 минут назад

Трамп рассказал о дружеской беседе с Путиным по поводу начала СВО

Lenta.ru

Бывший американский президент Дональд Трамп заявил, что имел с российским лидером Владимиром Путиным дружеские, но строгие отношения. Об этом он рассказал в интервью телеканалу Fox News.

Трамп рассказал о беседе с Путиным по поводу начала СВО
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

По словам бывшего главы государства, он не любит хвастаться такими вещами, но Путин якобы при нем понимал, что нельзя начинать специальную военную операцию (СВО) на Украине. Трамп порассуждал на тему, почему Россия начала СВО при нынешнем главе государства Джо Байдене.

«Путин никогда бы не поехал на Украину. Я с ним говорил об этом, сказал: "Лучше не делай этого". И он не стал бы — у нас была очень дружеская беседа по поводу этой темы: о том, что на Украину нельзя», — объяснил Трамп.

Журналист спросил, почему Трамп так уверен, что мог бы остановить украинский конфликт. «Потому что он знал, что не стоит со мной возиться», — сказал Трамп. Политик добавил: «Я не хочу этого говорить».

Трамп допустил «уничтожение» Украины в течение полутора лет

Ранее Трамп назвал себя единственным кандидатом на пост главы государства, который не допустит развития третьей мировой войны.

В мире,Политика,Джозеф Байден,Дональд Трамп,Владимир Путин,
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