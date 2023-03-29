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19 минут назад

Нетаньяху отверг советы Байдена по судебной реформе в Израиле

Газета.Ruиещё 3

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что власти страны не будет принимать никаких решений под давлением США. По его словам, правительство намерено руководствоваться только волей своих граждан в вопросе продолжения судебной реформы.

Нетаньяху отверг советы Байдена по судебной реформе в Израиле
Фото: Газета.RuГазета.Ru

«Израиль — независимое государство, которое принимает решения в соответствии с волей своих граждан, а не на основании внешнего давления, в том числе со стороны наших лучших друзей», — говорится в Telergam-канале Нетаньяху.

При этом он отметил, что «союз между Израилем и США крепок» и всегда старается решить все возникающие разногласия.

Ранее президент США Джо Байден высказался против продолжения проведения в Израиле судебной реформы. Он призвал Нетаньяху отказаться от планов по ее дальнейшему продвижению. Байден также заявил, что в ближайшее время не планирует принимать премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху в Вашингтоне.

WP: Нетаньяху потерял политическую хватку и погрузил Израиль в хаос

Накануне руководитель пресс-службы Совета национальной безопасности Белого дома Эйдриенн Уотсон заявила, что протесты в Израиле указывают властям на необходимость найти компромисс.

27 марта премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху отложил второе и третье чтение законопроекта о судебной реформе, который вызвал массовые протесты в стране, до следующей парламентской сессии, которая состоится летом.

В мире,Джозеф Байден,Биньямин Нетаньяху,
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