В США призвали учредить международный трибунал по Украине

Заместитель официального представителя госдепартамента Ведант Патель заявил, что США поддерживают создание международного трибунала по Украине, в основу которого ляжет украинское законодательство. Об этом сообщает ТАСС.
«США поддерживают создание специального трибунала по преступлению агрессии против Украины в форме интернационализированного суда, который бы основывался на юридической системе Украины с международными элементами», – заявил он.
Патель также добавил, что, по мнению Белого дома, суд должен располагаться в одной из стран Европы и получить широкую международную поддержку.
Ранее председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин заявил о необходимости создания международного трибунала для украинских военных преступников.