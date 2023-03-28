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13 минут назад

В США призвали учредить международный трибунал по Украине

Елена Прошина

Заместитель официального представителя госдепартамента Ведант Патель заявил, что США поддерживают создание международного трибунала по Украине, в основу которого ляжет украинское законодательство. Об этом сообщает ТАСС.

В США призвали учредить международный трибунал по Украине
Фото: ТАССТАСС

«США поддерживают создание специального трибунала по преступлению агрессии против Украины в форме интернационализированного суда, который бы основывался на юридической системе Украины с международными элементами», – заявил он.

Патель также добавил, что, по мнению Белого дома, суд должен располагаться в одной из стран Европы и получить широкую международную поддержку.

Ранее председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин заявил о необходимости создания международного трибунала для украинских военных преступников.

В мире,Александр Бастрыкин,Следственный комитет,Госдеп США,
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