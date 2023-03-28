В Бордо радикалы оккупировали кампус университета

Хулиганы по меньшей мере неделю удерживают здание медицинского факультета университета Бордо (департамент Жиронда на юго-западе Франции), расположенного на площади Виктуар в центре города, на фоне охвативших страну протестов против пенсионной реформы. Около 100 молодых людей, закрывающих лица черными платками и шарфами, перегородили вход в здание, мешают фотографировать происходящее, агрессивно реагируют на попытки заговорить с ними.

При этом радикалы не являются студентами университета, многие из них приехали из других стран Европы и не говорят на французском языке. Корреспондент ТАСС во вторник попал внутрь здания и поговорил с одним из организаторов "захвата" факультета, пожелавшим сохранить анонимность. По его словам, "кампус оккупирован в знак протеста против принятия пенсионной реформы правительством в обход голосования в Национальном собрании [нижней палате парламента республики] и агрессивных действий полиции". Кроме того, он утверждает, что один из участников пождога исторической двери в здании мэрии Бордо в прошлый четверг после инцидента "укрылся от полиции на факультете".

Видео дня

Внутри здания стены расписаны граффити, все входные двери забаррикадированы, повсюду разбросан мусор.

Полицейским из местного Республиканского отряда безопасности (спецподразделение французской полиции, CRS), которые во вторник были привлечены к обеспечению порядка на манифестациях против пенсионной реформы, не удалось попасть внутрь, поскольку, как отметил в разговоре с корреспондентом ТАСС один из сотрудников правоохранительных органов, "захватившая факультет группировка не совершает актов физического насилия против полицейских".

"По моему опыту, это продлится еще как минимум две недели. Мы не можем насильно вывести их оттуда, - продолжил он. - Подобное уже происходило в 2019 году, тогда стоимость ущерба, нанесенного зданию факультета, превысила 200 тыс. евро. В этот раз, я уверен, будет намного больше".