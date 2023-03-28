В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+14° в 
USD 76.45EUR 82.39
Войти в почту
50 минут назад

В Бордо радикалы оккупировали кампус университета

ТАСС

Хулиганы по меньшей мере неделю удерживают здание медицинского факультета университета Бордо (департамент Жиронда на юго-западе Франции), расположенного на площади Виктуар в центре города, на фоне охвативших страну протестов против пенсионной реформы. Около 100 молодых людей, закрывающих лица черными платками и шарфами, перегородили вход в здание, мешают фотографировать происходящее, агрессивно реагируют на попытки заговорить с ними.

В Бордо радикалы оккупировали кампус университета
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

При этом радикалы не являются студентами университета, многие из них приехали из других стран Европы и не говорят на французском языке. Корреспондент ТАСС во вторник попал внутрь здания и поговорил с одним из организаторов "захвата" факультета, пожелавшим сохранить анонимность. По его словам, "кампус оккупирован в знак протеста против принятия пенсионной реформы правительством в обход голосования в Национальном собрании [нижней палате парламента республики] и агрессивных действий полиции". Кроме того, он утверждает, что один из участников пождога исторической двери в здании мэрии Бордо в прошлый четверг после инцидента "укрылся от полиции на факультете".

Видео дня

Внутри здания стены расписаны граффити, все входные двери забаррикадированы, повсюду разбросан мусор.

Сотни арестованных: во Франции продолжаются протесты

Полицейским из местного Республиканского отряда безопасности (спецподразделение французской полиции, CRS), которые во вторник были привлечены к обеспечению порядка на манифестациях против пенсионной реформы, не удалось попасть внутрь, поскольку, как отметил в разговоре с корреспондентом ТАСС один из сотрудников правоохранительных органов, "захватившая факультет группировка не совершает актов физического насилия против полицейских".

"По моему опыту, это продлится еще как минимум две недели. Мы не можем насильно вывести их оттуда, - продолжил он. - Подобное уже происходило в 2019 году, тогда стоимость ущерба, нанесенного зданию факультета, превысила 200 тыс. евро. В этот раз, я уверен, будет намного больше".

На сайте университета говорится, что факультет оккупирован с 21 марта, хотя радикалы утверждают, что находятся в здании с 15 марта. При этом руководство факультета "находится в поиске выхода из сложившейся ситуации".

В мире,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоНовый год 2023
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьиНовый год 2023
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Отдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводителиНовости путешествий