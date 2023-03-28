США прекратили делиться с Россией данными о своих ядерных силах

Высокопоставленный представитель администрации американского президента Джо Байдена рассказал, что в ответ на решение России приостановить участие в договорах по сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (ДСНВ, СНВ-III) США прекратят делиться с ней данными о своих стратегических ядерных силах, сообщает газета The Wall Street Journal.