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1 час назад

США прекратили делиться с Россией данными о своих ядерных силах

Lenta.ru

Высокопоставленный представитель администрации американского президента Джо Байдена рассказал, что в ответ на решение России приостановить участие в договорах по сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (ДСНВ, СНВ-III) США прекратят делиться с ней данными о своих стратегических ядерных силах, сообщает газета The Wall Street Journal.

США прекратили делиться с Россией данными о своих ядерных силах
Фото: Lenta.ruLenta.ru

«Это первое действие, которое мы предприняли в рамках договора в ответ на отстранение России», — заявил он.

Собеседник издания добавил, что целью Вашингтона является побуждение России вернуться к соблюдению всех договоренностей.

Ранее стало известно, что Совет Безопасности Организации Объединенных Наций (СБ ООН) обсудит размещение Россией ядерного оружия в Белоруссии 31 марта. Заседание инициировано западными делегациями и назначено на текущей неделе в пятницу.

В мире,Джозеф Байден,Совбез ООН,
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