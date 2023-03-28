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40 минут назад

Шольц не согласился с лидером оппозиции по поводу правительственного кризиса в ФРГ

ТАСС

Канцлер ФРГ Олаф Шольц не согласился с мнением, что затянувшееся заседание правящей коалиции свидетельствует о кризисе в кабинете министров. С соответствующим заявлением он выступил во вторник в Берлине на пресс-конференции с президентом Кении Уильямом Руто.

Шольц не согласился с лидером оппозиции по поводу правительственного кризиса в ФРГ
Фото: ТАССТАСС

Заседание началось в воскресенье, 26 марта, и прерывалось на поездку Шольца и ряда министров в Нидерланды. По данным СМИ, среди основных спорных тем - инициатива "зеленых" по запрету отопительных котлов на газе и мазуте к 2045 году.

Как указал Шольц, по итогам заседания будут "весьма и весьма положительные результаты".

"Мы сейчас работаем над деталями, которые будут частью итоговых решений, - отметил Шольц. - Более крупные вопросы уже решены".

Таким образом канцлер косвенно ответил на произнесенные во вторник слова лидера оппозиции - председателя Христианско-демократического союза (ХДС) Фридриха Мерца. Комментируя затянувшиеся коалиционные консультации, он сказал, что в ФРГ "налицо правительственный кризис". По его словам, Германия сейчас рассматривается в Брюсселе "как катастрофический случай - как страна, на которую больше нельзя рассчитывать".

В мире,Олаф Шольц,
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