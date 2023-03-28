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23 минуты назад

Лукашенко назначил Федина заместителем министра обороны Белоруссии

ТАСС

Генерал-майор Андрей Федин назначен заместителем министра обороны по вооружению - начальником вооружения Вооруженных сил Белоруссии. Соответствующий указ подписал во вторник президент республики Александр Лукашенко, сообщила пресс-служба главы белорусского государства.

Лукашенко назначил Федина заместителем министра обороны Белоруссии
Фото: ТАССТАСС

"Одновременно на должность первого заместителя начальника вооружения ВС - начальника штаба вооружения, которую занимал Андрей Федин, назначен полковник Виталий Шестак", - говорится в сообщении.

Генерал-майор Сергей Симоненко по решению президента освобожден от должности заместителя министра обороны по вооружению - начальника вооружения вооруженных сил и уволен с военной службы в отставку по болезни с правом ношения военной формы и знаков различия.

В мире,Сергей Симоненко,Александр Лукашенко,
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