Лукашенко назначил Федина заместителем министра обороны Белоруссии

Генерал-майор Андрей Федин назначен заместителем министра обороны по вооружению - начальником вооружения Вооруженных сил Белоруссии. Соответствующий указ подписал во вторник президент республики Александр Лукашенко, сообщила пресс-служба главы белорусского государства.
"Одновременно на должность первого заместителя начальника вооружения ВС - начальника штаба вооружения, которую занимал Андрей Федин, назначен полковник Виталий Шестак", - говорится в сообщении.
Генерал-майор Сергей Симоненко по решению президента освобожден от должности заместителя министра обороны по вооружению - начальника вооружения вооруженных сил и уволен с военной службы в отставку по болезни с правом ношения военной формы и знаков различия.