Военные подвиги современных монархов

Наследница испанской короны принцесса Астурийская Леонор должна отправиться на трехлетнюю военную службу и получить погоны лейтенанта всех трех родов войск. Кто еще из действующих монархов и их наследников тесно связан с военной службой, разбиралась «Комсомольская правда».

Испанская инфанта

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Дочери испанского монарха Филиппа VI 17 лет, но ее будущее уже связано с военной службой. Принцесса Леонор однажды получит звание главнокомандующего испанской армии и уже решено, что она год отучится в стенах общевойсковой военной академии, еще год проведет в училище ВМС, а затем отправится в главную военно-воздушную академию.

При этом ходят слухи, что сама Леонор не в восторге от такой перспективы, но согласна пройти обучение, чтобы поправить имидж королевской семьи, вокруг которой регулярно возникают скандалы. Также принцесса в ходе службы в армии должна обзавестись связями в военных кругах, которые в нужный момент поддержат ее вступление на престол.

Наследники британского престола

В британской королевской семье военную службу прошли оба принца. Младший – Гарри - в своих мемуарах вспоминал, что в качестве наводчика в Афганистане он убил менее 25 человек.

В свою очередь наследник престола - принц Уильям – стал пилотом вертолета. Он неоднократно подавал рапорты с просьбой отправить его в Ирак, но ему было отказано, так как правительство не могло гарантировать безопасность его жизни.

В свою очередь нынешний король Великобритании Карл III в 1970-х годах прошел курсы обучения сначала как пилот истребителя, затем как пилот военного вертолета, а напоследок - как офицер морского флота. Именно в рядах ВМФ Чарльз дослужился до должности капитана миноискателя, которым командовал почти год, после чего уволился в запас.

Ранее стало известно, что король Великобритании Карл III планирует надеть на коронацию военную форму. Тем самым он нарушит многовековую традицию, согласно которой государь должен быть одет в шелковые чулки и бриджи.

Король Таиланда

А вот король Таиланда Рама X, он же Маха Вачиралонгкорн, является настоящим национальным героем. В 1970-х годах он воевал против коммунистических повстанцев и участвовал в военных операциях против вьетнамских партизан, сидя за штурвалами военных самолетов и вертолетов.

При этом в 1998 году правитель присвоил звание маршала авиации своему пуделю Фу-Фу. А когда собака умерла в 2015 году, Маха Вачиралонгкорн добился того, чтобы в королевстве был объявлен четырехдневный траур.

Иорданский монарх

У иорданского монарха Абдаллы II помимо королевского есть еще два военных титула: он носит звания фельдмаршала и маршала ВВС. Абдалла в принципе взошел на престол потому, что как говорил его отец, «так захотела армия», так как королевский трон должен был наследовать его дядя Абдаллы.