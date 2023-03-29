Военные подвиги современных монархов

Наследница испанской короны принцесса Астурийская Леонор должна отправиться на трехлетнюю военную службу и получить погоны лейтенанта всех трех родов войск. Кто еще из действующих монархов и их наследников тесно связан с военной службой, разбиралась «Комсомольская правда».
Дочери испанского монарха Филиппа VI 17 лет, но ее будущее уже связано с военной службой. Принцесса Леонор однажды получит звание главнокомандующего испанской армии и уже решено, что она год отучится в стенах общевойсковой военной академии, еще год проведет в училище ВМС, а затем отправится в главную военно-воздушную академию.
При этом ходят слухи, что сама Леонор не в восторге от такой перспективы, но согласна пройти обучение, чтобы поправить имидж королевской семьи, вокруг которой регулярно возникают скандалы. Также принцесса в ходе службы в армии должна обзавестись связями в военных кругах, которые в нужный момент поддержат ее вступление на престол.
В британской королевской семье военную службу прошли оба принца. Младший – Гарри - в своих мемуарах вспоминал, что в качестве наводчика в Афганистане он убил менее 25 человек.
В свою очередь наследник престола - принц Уильям – стал пилотом вертолета. Он неоднократно подавал рапорты с просьбой отправить его в Ирак, но ему было отказано, так как правительство не могло гарантировать безопасность его жизни.
В свою очередь нынешний король Великобритании Карл III в 1970-х годах прошел курсы обучения сначала как пилот истребителя, затем как пилот военного вертолета, а напоследок - как офицер морского флота. Именно в рядах ВМФ Чарльз дослужился до должности капитана миноискателя, которым командовал почти год, после чего уволился в запас.
Ранее стало известно, что король Великобритании Карл III планирует надеть на коронацию военную форму. Тем самым он нарушит многовековую традицию, согласно которой государь должен быть одет в шелковые чулки и бриджи.
А вот король Таиланда Рама X, он же Маха Вачиралонгкорн, является настоящим национальным героем. В 1970-х годах он воевал против коммунистических повстанцев и участвовал в военных операциях против вьетнамских партизан, сидя за штурвалами военных самолетов и вертолетов.
При этом в 1998 году правитель присвоил звание маршала авиации своему пуделю Фу-Фу. А когда собака умерла в 2015 году, Маха Вачиралонгкорн добился того, чтобы в королевстве был объявлен четырехдневный траур.
У иорданского монарха Абдаллы II помимо королевского есть еще два военных титула: он носит звания фельдмаршала и маршала ВВС. Абдалла в принципе взошел на престол потому, что как говорил его отец, «так захотела армия», так как королевский трон должен был наследовать его дядя Абдаллы.
Принц окончил британскую королевскую военную академию, прошел военную службу в элитной бронетанковой бригаде, был командиром взвода, стал офицером, научился пилотировать вертолет. В итоге будущий король стал командующим войск специального назначения Иордании. При этом он также проходил стажировку и в СССР, и в России. А сейчас королевство обладает одним из наиболее профессионально подготовленных отрядов специального назначения.