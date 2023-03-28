В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+11° в 
USD 76.45EUR 82.39
Войти в почту
44 минуты назад

Правительство Украины инициировало разрыв соглашения о сотрудничестве с Сирией

ТАСС

Кабинет министров Украины во вторник начал процесс выхода из соглашения с Сирией о торговом, экономическом и техническом сотрудничестве из-за поддержки российской спецоперации Дамаском и разрыва дипотношений. Об этом сообщил представитель правительства в Верховной раде Тарас Мельничук.

Украина инициировала разрыв соглашения о сотрудничестве с Сирией
Фото: РИА НовостиРИА Новости

"Одобрен проект закона "О прекращении действия соглашения между правительством Украины и правительством Сирийской Арабской Республики о торговом, экономическом и техническом сотрудничестве", - написал он в Telegram-канале.

Мельничук утверждает, что причиной для этого стали "коренные изменения обстоятельств", в частности поддержка Дамаском российской специальной военной операции, а также разрыв дипломатических отношений между Украиной и Сирией.

Соглашение о торговом, экономическом и техническом сотрудничестве Украины и Сирии было подписано в Дамаске 21 апреля 2002 года. Документ, в частности, регулирует вопросы поощрения взаимных инвестиций и их защиты, обеспечения режима наибольшего благоприятствования. Оно было заключено на десять лет и с тех пор автоматически продлялось. Соглашение должно оставаться в силе до тех пор, пока одна из сторон не позднее чем за год до окончания срока его действия не уведомит вторую сторону о намерении выйти из соглашения.

18 марта президент Украины Владимир Зеленский ввел санкции против сирийского лидера Башара Асада, а также премьер-министра страны Хусейна Арнуса и министра иностранных дел Фейсала Микдада. Санкции предполагают блокировку активов, ограничение на ведение торговых операций и транзит ресурсов, запрет на участие в приватизации на Украине, приостановление выполнения экономических и финансовых обязательств, лишение украинских государственных наград. 7 марта правительство Украины одобрило проект закона о прекращении соглашения о торговом судоходстве с Сирией, который был заключен в июне 2003 года.

В мире,Хусейн Арнус,Тарас Мельничук,Владимир Зеленский,Башар Асад,Верховная Рада,Правительство Украины,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоНовый год 2023
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьиНовый год 2023
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Отдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводителиНовости путешествий