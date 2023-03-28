Гросси заявил о "некотором прогрессе" на переговорах о зоне безопасности вокруг ЗАЭС

Генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси заявил о «некотором прогрессе» на переговорах о зоне безопасности вокруг Запорожской АЭС, сообщает Associated Press.

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«Это зона крайней нестабильности. Поэтому на переговоры, конечно, влияют продолжающиеся военные действия. Я бы не стал описывать процесс последних нескольких месяцев как процесс, который не привел к какому-либо прогрессу», — заявил Гросси.

До этого Гросси говорил, что создание демилитаризованной зоны вокруг Запорожской АЭС уже не рассматривается.