Вьетнам увеличит срок безвизового пребывания до 45 дней

Кабинет министров Вьетнама 28 марта договорился увеличить безвизовый период для туристов из России и еще 24 стран с 15 до 45 дней. Об этом сообщает Việt Nam News.

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Помимо россиян, удлиненным безвизом смогут воспользоваться туристы из Белоруссии, Германии, Дании, Норвегии, Франции, Великобритании, Южной Кореи и Японии.

Также кабмин страны согласовал увеличение срока действия электронных виз до 90 дней (вместо нынешних 30). E-visa сейчас выдается гражданам 80 стран через национальный иммиграционный веб-портал Вьетнама.

Когда именно вступят в силу изменения, не уточняется.

Ранее сообщалось, что законопроект, меняющий визовые правила, планировали рассмотреть на заседаниях Национальной ассамблеи Вьетнама в мае и октябре 2023 года.