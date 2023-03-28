Вьетнам увеличит срок безвизового пребывания до 45 дней

Кабинет министров Вьетнама 28 марта договорился увеличить безвизовый период для туристов из России и еще 24 стран с 15 до 45 дней. Об этом сообщает Việt Nam News.
Помимо россиян, удлиненным безвизом смогут воспользоваться туристы из Белоруссии, Германии, Дании, Норвегии, Франции, Великобритании, Южной Кореи и Японии.
Также кабмин страны согласовал увеличение срока действия электронных виз до 90 дней (вместо нынешних 30). E-visa сейчас выдается гражданам 80 стран через национальный иммиграционный веб-портал Вьетнама.
Когда именно вступят в силу изменения, не уточняется.
Ранее сообщалось, что законопроект, меняющий визовые правила, планировали рассмотреть на заседаниях Национальной ассамблеи Вьетнама в мае и октябре 2023 года.
В 2022 году во Вьетнаме насчитали 3,66 миллиона иностранных туристов - это ниже целевого показателя в пять миллионов и значительно ниже показателя более чем в 19 миллионов туристов, которых страна приняла в допандемийном 2019 году.