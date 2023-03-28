Последствия смертельного оползня в Эквадоре

7 человек погибли и еще 64 пропали без вести после схода масштабного оползня в Эквадоре. Всего в зоне бедствия оказались 500 человек, разрушены или повреждены более 150 домов. Об этом сообщает Mir24.tv.

1/10 Здание поврежденное в результате схода масштабного оползня в Эквадоре, 27 марта 2023 года Фото: EPA/TACC Листайте дальше, чтобы пропустить рекламу 2/10 3/10 Спасатели на месте схода масштабного оползня в Эквадоре, 27 марта 2023 года Фото: EPA/TACC 4/10 Спасатели на месте схода масштабного оползня в Эквадоре, 27 марта 2023 года Фото: EPA/TACC Листайте дальше, чтобы пропустить рекламу 5/10 Пострадавшие местные жители на месте катастрофы, 27 марта 2023 года Фото: EPA/TACC 6/10 Пострадавшие местные жители на месте катастрофы, 27 марта 2023 года Фото: EPA/TACC 7/10 Спасатели на месте схода масштабного оползня в Эквадоре, 27 марта 2023 года Фото: EPA/TACC Листайте дальше, чтобы пропустить рекламу 8/10 Спасение собаки на месте схода масштабного оползня в Эквадоре, 27 марта 2023 года Фото: EPA/TACC 9/10 Спасатели на месте схода масштабного оползня в Эквадоре, 27 марта 2023 года Фото: EPA/TACC 10/10 7 человек погибли и еще 64 пропали без вести после схода масштабного оползня в Эквадоре, 27 марта 2023 года Фото: EPA/TACC

Оползень сошел на жилые дома в ночь на понедельник в городе Алауси, расположенного в центральной части страны. Сейчас в зоне бедствия работают спасатели. На место также прибыл президент Эквадора Гильермо Лассо, чтобы лично поговорить с пострадавшими.