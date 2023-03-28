Последствия смертельного оползня в Эквадоре

7 человек погибли и еще 64 пропали без вести после схода масштабного оползня в Эквадоре. Всего в зоне бедствия оказались 500 человек, разрушены или повреждены более 150 домов. Об этом сообщает Mir24.tv.
Оползень сошел на жилые дома в ночь на понедельник в городе Алауси, расположенного в центральной части страны. Сейчас в зоне бедствия работают спасатели. На место также прибыл президент Эквадора Гильермо Лассо, чтобы лично поговорить с пострадавшими.
Сообщается, что управление по чрезвычайным ситуациям предупреждало об угрозе оползня в этом районе еще в феврале, но никаких мер принято не было.