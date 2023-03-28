В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+13° в 
USD 76.45EUR 82.39
Войти в почту
37 минут назад

Последствия смертельного оползня в Эквадоре

Александр Котлеткин

7 человек погибли и еще 64 пропали без вести после схода масштабного оползня в Эквадоре. Всего в зоне бедствия оказались 500 человек, разрушены или повреждены более 150 домов. Об этом сообщает Mir24.tv.

1/10 Здание поврежденное в результате схода масштабного оползня в Эквадоре, 27 марта 2023 года
Фото: EPA/TACC
Листайте дальше, чтобы пропустить рекламу
2/10 
3/10 Спасатели на месте схода масштабного оползня в Эквадоре, 27 марта 2023 года
Фото: EPA/TACC
4/10 Спасатели на месте схода масштабного оползня в Эквадоре, 27 марта 2023 года
Фото: EPA/TACC
Листайте дальше, чтобы пропустить рекламу
5/10 Пострадавшие местные жители на месте катастрофы, 27 марта 2023 года
Фото: EPA/TACC
6/10 Пострадавшие местные жители на месте катастрофы, 27 марта 2023 года
Фото: EPA/TACC
7/10 Спасатели на месте схода масштабного оползня в Эквадоре, 27 марта 2023 года
Фото: EPA/TACC
Листайте дальше, чтобы пропустить рекламу
8/10 Спасение собаки на месте схода масштабного оползня в Эквадоре, 27 марта 2023 года
Фото: EPA/TACC
9/10 Спасатели на месте схода масштабного оползня в Эквадоре, 27 марта 2023 года
Фото: EPA/TACC
10/10 7 человек погибли и еще 64 пропали без вести после схода масштабного оползня в Эквадоре, 27 марта 2023 года
Фото: EPA/TACC

Оползень сошел на жилые дома в ночь на понедельник в городе Алауси, расположенного в центральной части страны. Сейчас в зоне бедствия работают спасатели. На место также прибыл президент Эквадора Гильермо Лассо, чтобы лично поговорить с пострадавшими.

Сообщается, что управление по чрезвычайным ситуациям предупреждало об угрозе оползня в этом районе еще в феврале, но никаких мер принято не было.

В мире,Фото,Гильермо Лассо,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоНовый год 2023
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьиНовый год 2023
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Отдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводителиНовости путешествий