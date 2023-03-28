ЕС обсудит начало переговоров о членстве Украины в декабре

Глава Евросовета Шарль Мишель заявил, что ЕС обсудит начало переговоров о членстве Украины, Молдавии и Грузии на саммите в декабре 2023 года. Об этом сообщает ТАСС.

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Мишель рассказал, что в ближайшее время Еврокомиссия (ЕК) опубликует отчет о прогрессе Молдавии, Украины и Грузии на пути к членству в ЕС.

«На основании этого отчета я намерен поставить вопрос о начале переговоров со всеми тремя странами об их приеме в ЕС», - подчеркнул он.

ТАСС отмечает, что на переговоры о членстве в Евросоюзе могут уйти годы - к примеру, консультации ЕС с Турцией начались в конце 2005 года.

В конце февраля 2022-го президент Украины Владимир Зеленский подписал заявку на вступление страны в ЕС и призвал Брюссель немедленно запустить этот процесс по ускоренной процедуре. Ускоренное вступление Украины в ЕС поддержали восемь стран-участниц - Латвия, Литва, Польша, Болгария, Чехия, Эстония, Словакия и Словения.

Лидеры ЕС после этого выразили поддержку Украине, но заявили, что ускоренное вступление в ЕС невозможно.