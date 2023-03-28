В бундестаге уличили США в причастности к подрывам «Северных потоков»

Отказ стран Запада поддержать резолюцию России и Китая о международном расследовании диверсий на «Северных потоках» говорит о стремлении не поднимать вопрос о причастности США к подрывам газопроводов. В этом Вашингтон уличил депутат бундестага от фракции «Альтернатива для Германии», член парламентского комитета по вопросам защиты климата и энергетике Штеффен Котре, передает ТАСС.

По словам политика, решение стран воздержаться от голосования показывает, что они согласны с версией о том, что трубопровод разрушил Вашингтон. Он ответил, что если бы вина, по их мнению, лежала на России, то они одобрили бы документ.

«Тактика сокрытия уже породила гротескные и абсурдные сказки о терактах с использованием парусной яхты. Отказ от привлечения [к расследованию] России тоже является отражением этой тактики сокрытия», — высказался Котре.