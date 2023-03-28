В Харьковской области прогремели взрывы

Взрывы произошли сегодня днем в городе Богодухов Харьковской области. Об этом со ссылкой на главу Харьковской областной военной администрации Олега Синегубова пишет «Страна.ua».

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По словам губернатора, по региону был нанесен удар ракетами С-300. По предварительным данным, обошлось без пострадавших.

При этом Олег Синегубов призвал местных жителей «не игнорировать сигналы воздушной тревоги».

Сегодня воздушная тревога была объявлена в Сумской, Полтавской, Харьковской, Кировоградской и Днепропетровской областях Украины. По данным онлайн-карты министерства цифровой трансформации страны, сирены в пяти регионах начали звучать около в 12.15 по местному времени, пишет РИА Новости.