В Казахстане запросили восемь лет для бывшего свата Назарбаева

В Казахстане прокурор Айжан Аймаганова запросила в суде для бывшего свата первого президента республики Нурсултана Назарбаева, бизнесмена Кайрата Боранбаева восемь лет лишения свободы с конфискацией имущества по делу о хищениях в газовой сфере. Об этом сообщает портал Tengrinews.

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В частности, обвинитель попросила признать Боранбаева виновным в совершении преступлений, предусмотренных пунктом вторым части четвертой статьи 189 («Присвоение или растрата, то есть хищение чужого имущества, в особо крупном размере») и пунктом третьим части третьей статьи 218 («Легализация (отмывание) денег и (или) иного имущества, полученных преступным путем, совершенная группой лиц в крупных размерах») Уголовного кодекса Казахстана.