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39 минут назад

МИД Польши сообщил о возможном визите Зеленского

ТАССиещё 1

Президент Украины Владимир Зеленский может в ближайшее время посетить Варшаву, анонсировать визит не будут. Об этом заявил во вторник в эфире Radio Wnet заместитель министра иностранных дел Польши Павел Яблоньский.

МИД Польши сообщил о возможном визите Зеленского
Фото: EPA / ТАССEPA / ТАСС

"Думаю, что [визит] наступит в ближайшее время, но не будем опережать факты. Этот визит мы точно не будем анонсировать, как это обычно происходит в случае с визитами других глав государств. В случае с президентом Зеленским такого анонса не будет из соображений безопасности", - сказал он.

По словам Яблоньского, Варшава и Киев проводят интенсивные консультации относительно будущего Украины, ее восстановления с участием польской стороны, международных финансовых организаций. "Переговоры ведутся. Пока можно сказать, что они теоретические, но очень важные. Создается определенная система, опираясь на которую будет функционировать этот механизм, который часто называют планом Маршалла для Украины", - отметил он.

Как подчеркнул представитель МИД Польши, польские фирмы очень заинтересованы в участии в восстановлении Украины. "Регулярно проводятся встречи. Уже несколько сотен фирм подали заявки на созданной нами платформе, где ведется обмен информацией", - рассказал он.

"Ведутся работы над польско-украинским трактатом, который введет двусторонние привилегии", - указал Яблоньский, пояснив, что "польские фирмы и граждане будут в привилегированном положении на Украине".

Как ожидается, в течение ближайших месяцев документ будет подготовлен.

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