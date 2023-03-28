МИД Польши сообщил о возможном визите Зеленского

"Думаю, что [визит] наступит в ближайшее время, но не будем опережать факты. Этот визит мы точно не будем анонсировать, как это обычно происходит в случае с визитами других глав государств. В случае с президентом Зеленским такого анонса не будет из соображений безопасности", - сказал он.