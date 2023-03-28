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1 час назад

В Одессе произошло частичное отключение электроснабжения

ТАСС

Многие жители Одессы остались во вторник без электроснабжения в результате аварийного отключения высоковольтной линии электропередачи, сообщило региональное отделение украинского энергохолдинга "ДТЭК".

В Одессе произошло частичное отключение электроснабжения
Фото: U.S. Navy/Petty Officer 1st Class Scott BiU.S. Navy/Petty Officer 1st Class Scott Bi

"Произошло аварийное отключение по высоковольтной линии", - говорится на странице Одесского энергохолдинга в Facebook (запрещен в России; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) в ответ на многочисленные жалобы жителей города.

В пресс-службе также указали, что пока не владеют информацией о причинах аварийного отключения линии и просят граждан ожидать проведения восстановительных работ.

Ранее местные СМИ сообщили, что часть жителей Одессы жалуются на отключение электроснабжения.

В понедельник утром аналогичная ситуация произошла в Киеве. Вначале украинские СМИ сообщили, что во многих районах столицы отсутствует электричество, также наблюдаются проблемы с водоснабжением. Позже энергохолдинг "ДТЭК" проинформировал, что произошла авария на высоковольтной линии электропередачи, в результате 15 тыс. жителей Киева остались без энергоснабжения.

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