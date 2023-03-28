В Одессе произошло частичное отключение электроснабжения

"Произошло аварийное отключение по высоковольтной линии", - говорится на странице Одесского энергохолдинга в Facebook (запрещен в России; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) в ответ на многочисленные жалобы жителей города.

В пресс-службе также указали, что пока не владеют информацией о причинах аварийного отключения линии и просят граждан ожидать проведения восстановительных работ.

В понедельник утром аналогичная ситуация произошла в Киеве. Вначале украинские СМИ сообщили, что во многих районах столицы отсутствует электричество, также наблюдаются проблемы с водоснабжением. Позже энергохолдинг "ДТЭК" проинформировал, что произошла авария на высоковольтной линии электропередачи, в результате 15 тыс. жителей Киева остались без энергоснабжения.