В Минске высказались о военном сотрудничестве с Москвой

Обучение белорусских пилотов управлению самолетами со специфическими боеприпасами и размещение на территории республики ядерных боеприпасов не противоречат международному праву, в частности положениям Договора о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО). Об этом сообщили во вторник ТАСС в пресс-службе МИД Белоруссии.

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"Военное сотрудничество Беларуси и России осуществляется в строгом соответствии с международным правом. Обучение белорусских пилотов, способных управлять самолетами со специфическими боеприпасами, модернизация таких самолетов, равно как и размещение ядерных боезарядов на территории Беларуси без передачи Минску контроля за ними, а также доступа к соответствующим технологиям, никоим образом не противоречат положениям статей I и II ДНЯО", - ответили в МИД на вопрос о гипертрофированной реакции государств на сообщение о перспективах размещения российского тактического ядерного оружия в республике.

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Наращивание потенциала НАТО

В МИД Белоруссии заявили, что республика вынуждена реагировать на наращивание потенциала НАТО в соседних странах. "Односторонние принудительные меры в политике и экономике сопровождаются наращиванием на территории соседних стран - членов НАТО военного потенциала в непосредственной близости у наших границ. Учитывая указанные обстоятельства и вытекающие из них законные озабоченности и риски в сфере национальной безопасности, Беларусь предпринимает вынужденные ответные действия по укреплению собственной безопасности и обороноспособности", - заявили в ведомстве.

В белорусском внешнеполитическом ведомстве отметили, что расценивают действия Запада как "прямое и грубое вмешательство во внутренние дела независимого государства, нацеленное на смену геополитического курса и изменение внутриполитического строя Беларуси". В МИД подчеркнули, что это "прямо противоречит обязательствам, взятым на себя отдельными подписантами Меморандума о гарантиях безопасности в связи с присоединением Республики Беларусь к Договору о нераспространении ядерного оружия".

Гонка вооружений

МИД Белоруссии считает, что гонка вооружений должна смениться диалогом по глобальной безопасности.