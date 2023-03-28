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43 минуты назад

Пока вы спали: реакция Херша на решение СБ ООН по «Северным потокам» и взрывы в Киеве

Алиса Селезнёва

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Херш назвал ожидаемым решение СБ ООН по «Северным потокам»

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Отказ Совбеза ООН принять резолюцию России с призывом создать международную комиссию для расследования взрывов на «Северных потоках» был ожидаемым, новостью стало бы ее одобрение. Об этом заявил РИА Новости американский журналист Сеймур Херш, который ранее в своем расследовании привел доводы, подтверждающие участие США в организации взрывов.

«Зачем им это? Чего вы еще от них ожидали? Если бы было иначе, это была бы новость», - заметил Херш, констатировав, что «с Бразилией интересно получилось».

В ходе голосования в Совбезе ООН «за» резолюцию высказались Россия, Китай и Бразилия, остальные государства воздержались.

Кличко заявил о взрывах в Киеве

В столице Украины, где ранее была объявлена воздушная тревога, прогремели взрывы. Об этом заявил в своем в Telegram-канале мэр города Виталий Кличко.

«Взрывы в столице, предварительно — в Оболонском и Святошинском районах», - рассказал Кличко, отметив, что в результате загорелся магазин, но жертв и пострадавших не было.

В Госдуме хотят ограничить цены на продукты в аэропортах и на вокзалах

Фракция ЛДПР подготовила поправки в закон «Об основах государственного регулирования торговой деятельности в РФ», предусматривающие ограничение цен на продукты, прежде всего воду и хлебобулочные изделия, которые продаются на железнодорожных и автомобильных вокзалах, а также в портах и аэропортах. Об этом пишут «Известия».

Парламентарии обратили внимание на то, что в аэропортах и на вокзалах продукты реализуются с существенной наценкой и пассажирам приходится переплачивать, так как у них нет другого выхода. При этом эксперты считают, что принятие законопроекта в нынешнем виде может привести к банкротству бизнеса на вокзалах и в аэропортах, так как предприниматели не смогут окупить очень дорогую аренду.

Шесть человек погибли в результате стрельбы в американской школе

В результате стрельбы в приходской школе в Нэшвилле погибли трое девятилетних детей и три педагога. По информации шефа городской полиции Джона Дрейка, уже установлена личность стрелявшей – ею оказалась 28-летняя женщина-трансгендер Одри Хейл, пишет РИА Новости.

В полиции уточнили, что Хейл ранее училась в этой школе, а при обыске в доме, где она жила с родителями, были найдены планы здания. При этом Дрейк дал понять, что следствие в качестве одной из версий отрабатывает мотивы, связанные со сменой Хейл гендерной идентичности.

Появились подробности нападения на пост ДПС в Ингушетии

В Ингушетии неизвестные обстреляли стационарный пост ДПС «Волга-14», один из полицейских получил ранения. Об этом сообщили в МВД республики.

В Следственном управлении СК России по Северной Осетии уточнили, что 27 марта примерно в 23 часа 25 минут из «огнестрельного оружия неустановленного образца» был обстрелян пост, который находится на пересечении автодорог Назрань – Кантышево и Малгобек – Майское.

«В результате два сотрудника полиции получили огнестрельные ранения различной степени тяжести и были госпитализированы», - говорится в сообщении на сайте ведомства.

В мире,Сеймур Херш,Виталий Кличко,Следственный комитет,ГИБДД,Совбез ООН,ЛДПР,Госдума,
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